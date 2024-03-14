Пермяков восхитил подросток, почистивший тротуар вместо коммунальщиков

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В Перми набрало популярность видео с подростком, который с помощью самоката очистил тротуар от льда. Человек, который снял видео, утверждает, что парень увидел как люди теряли равновесие на небезопасном участке.
«Там метров 20-30 он очистил с помощью своего самоката. По улице Клары Цеткин. Разбивал лед самокатом, затем сгребал его в сторону. Молодец, парень!», — пишут в группе «Мой город — Пермь».
Пермяки в комментариях предлагают платить добровольцам, а не коммунальным службам. Также задаются вопросом — почему тротуары не очищены? Почему этим не занимаются коммунальщики? «Так у них самокатов нет», — шутят пермяки.
За содержание центра города с января 2023 года отвечает краевая дорожно-эксплуатационная служба.