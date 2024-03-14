По окнам ЖК в центре Перми стрелял неизвестный

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В центре Перми по ул. Василия Татищева, 4 (ЖК «Арсенал») неизвестный стрелял по окнам дома. Об этом со ссылкой на соцсети дома пишет «Новый компаньон».
Фотографии с последствиями инцидента в виде разбитых окон появились в паблике «Новости ЖК „Арсенал“». Автор публикации утверждает, что происшествие случилось в первом подъезде дома по ул. Татищева, 4, а стрельба якобы велась из третьего подъезда здания. Количество повреждений авторы поста не сообщают.
Как пояснили зданию в УМВД России по Перми, 14 марта в интернете была выявлена публикация, в которой сообщается о повреждении стёкол в подъезде жилого многоквартирного дома в Свердловском районе. По данному факту в полицию сообщений не поступало.
Эта информация была зарегистрирована в отделе полиции № 7. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, отмечает издание.