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По окнам ЖК в центре Перми стрелял неизвестный

По окнам ЖК в центре Перми стрелял неизвестный

14 марта 2024, 16:22
Фото: ВКонтакте/Новости ЖК «Арсенал»
Разбито несколько стёкол.

В центре Перми по ул. Василия Татищева, 4 (ЖК «Арсенал») неизвестный стрелял по окнам дома. Об этом со ссылкой на соцсети дома пишет «Новый компаньон».

Фотографии с последствиями инцидента в виде разбитых окон появились в паблике «Новости ЖК „Арсенал“». Автор публикации утверждает, что происшествие случилось в первом подъезде дома по ул. Татищева, 4, а стрельба якобы велась из третьего подъезда здания. Количество повреждений авторы поста не сообщают.

Как пояснили зданию в УМВД России по Перми, 14 марта в интернете была выявлена публикация, в которой сообщается о повреждении стёкол в подъезде жилого многоквартирного дома в Свердловском районе. По данному факту в полицию сообщений не поступало.

Эта информация была зарегистрирована в отделе полиции № 7. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, отмечает издание.

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#Происшествия#Пермь#Криминал#Жк арсенал#Полиция#Проверка#Арсенал
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