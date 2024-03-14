Полиция возбудила дело из-за сжигания кошек на предприятии в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Полиция возбудила дело после сжигания кошек на предприятии в Прикамье. Силовики отмечают, что 4 марта в отдел полиции Кунгура поступило несколько сообщений о том, что на одном из предприятий в печах заживо жгут кошек.
В итоге была проведена проверка, возбуждено дело по п. «д» ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Сейчас ведется следствие. По этой статье виновным грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, до двух лет исправительных работ, до пяти лет принудительных работ, либо реальное лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Волонтеры сообщали, что речь идет о ПТФ «Комсомольская». Якобы руководство предприятия дало указание работникам избавиться от кошек, которые стало много. Один из сотрудников решил отправить животных в печь.