Полиция возбудила дело из-за сжигания кошек на предприятии в Пермском крае

В итоге была проведена проверка, возбуждено дело по п. «д» ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Сейчас ведется следствие. По этой статье виновным грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, до двух лет исправительных работ, до пяти лет принудительных работ, либо реальное лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.