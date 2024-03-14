properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Кот, которого удалось спасти

Полиция возбудила дело из-за сжигания кошек на предприятии в Пермском крае

14 марта 2024, 09:18
Фото: vk.com/murkot_perm
Кот, которого удалось спасти
Виновникам грозит крупный штраф или даже лишение свободы.

Полиция возбудила дело после сжигания кошек на предприятии в Прикамье. Силовики отмечают, что 4 марта в отдел полиции Кунгура поступило несколько сообщений о том, что на одном из предприятий в печах заживо жгут кошек.

В итоге была проведена проверка, возбуждено дело по п. «д» ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Сейчас ведется следствие. По этой статье виновным грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, до двух лет исправительных работ, до пяти лет принудительных работ, либо реальное лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Волонтеры сообщали, что речь идет о ПТФ «Комсомольская». Якобы руководство предприятия дало указание работникам избавиться от кошек, которые стало много. Один из сотрудников решил отправить животных в печь.

Кота, пострадавшего от рук сотрудника птицефабрики в Кунгуре, забрали домой
Узнать подробнее
Читайте также:
Кошка, которую бросили в завязанном пакете в пермской электричке, нашла хозяинаНовый приют для бездомных собак в Перми хотят построить в этом годуПолиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды
#Пермь#Животные#Полиция#Бездомные животные#Кошки
Подпишитесь
Силовики проводят обыски в Березниках у юриста, оштрафованного за критику СВО
Сегодня, 06:40
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
Сегодня, 08:15
В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину
Сегодня, 07:36
В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО
Сегодня, 07:09
«Простите меня». Виновник смертельного ДТП в центре Перми записал видеообращение
Сегодня, 06:24
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
Сегодня, 05:16