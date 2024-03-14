Правительство готовится продать недавно национализированный «Метафракс» в Губахе

По словам источника издания, в первую очередь власти собираются продать активы, которые были получены в собственность государства в прошлом году. Это химическая компания «Метафракс» (прибыль группы в 2022 году составила 10,6 млрд рублей), Челябинский электрометаллургический комбинат (стоимость активов не менее 100 млрд руб.), агрохолдинг «Покровский» (Генпрокуратура оценивала его в 100 млрд рублей), Калининградский морской порт (в 2022 году выручка составила 1 млрд рублей) и другие.