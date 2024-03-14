properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Правительство готовится продать недавно национализированный «Метафракс» в Губахе

Правительство готовится продать недавно национализированный «Метафракс» в Губахе

14 марта 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
Средства необходимы для пополнения федерального бюджета.

Правительство собирается выставить на продажу национализированные за последний год компании, чтобы пополнить федеральный бюджет, рассказал «Ведомостям» представитель Минфина. В число названных предприятий попал губахинский «Метафракс».

По словам источника издания, в первую очередь власти собираются продать активы, которые были получены в собственность государства в прошлом году. Это химическая компания «Метафракс» (прибыль группы в 2022 году составила 10,6 млрд рублей), Челябинский электрометаллургический комбинат (стоимость активов не менее 100 млрд руб.), агрохолдинг «Покровский» (Генпрокуратура оценивала его в 100 млрд рублей), Калининградский морской порт (в 2022 году выручка составила 1 млрд рублей) и другие.

Государство также может продать иностранные активы, в случае если через суд они будут обращены в собственность государства, отметил источник «Ведомостей». В частности, на текущий момент во временном управлении Росимущества находятся акции автодилера «Рольф», доля в пивоваренной компании «Балтика» и прочее.

С 1 февраля 2024 года «Росхим» назначен управляющей организацией пермского АО «Метафракс Кемикалс».

Многопрофильный холдинг «Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии и является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Компания выпускает 12 наименования химической продукции, в числе которых формальдегид, меламин и смолы синтетического применения. Производственная мощность группы сконцентрирована в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы). Производственные площадки расположены в Прикамье и Подмосковье.

В сентябре 2023 года по требованию Генпрокуратуры в собственность государства перешло 97% акций компании по причине незаконного владения.

Читайте также:
Бывший акционер «Метафракса» не смог обжаловать изъятие акций компанииВ теневом секторе экономики заняты порядка 115 тысяч жителей Пермского краяС начала февраля в Перми демонтировано 57 незаконных НТО
#Экономика#Приватизация#Метафракс#Национализация#Метафракс Кемилакс
Подпишитесь
Смех! И не только… Все, что вы хотели узнать за сутки до начала голосования
Сегодня, 11:52
Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине марта в Пермском крае
Сегодня, 11:33
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
Сегодня, 08:15
Полиция возбудила дело из-за сжигания кошек на предприятии в Пермском крае
Сегодня, 09:18
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Сегодня, 08:35
В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину
Сегодня, 07:36