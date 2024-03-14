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Posted Сегодня, 20:38

Published Сегодня, 20:38

Modified Сегодня, 20:38

Updated Сегодня, 20:38

Путин рассказал об успехах российской атомной отрасли

14 марта 2024, 20:38
В российской сфере атомной энергетики применяются в основном отечественные технологии. Об этом сообщил президент России, Владимир Путин.

Он отметил, что отечественные технологии используются в 99% случаев. Эту информацию он озвучил во время церемонии заливки первого бетона на строительстве нового энергоблока Ленинградской атомной электростанции, пишет 360tv.ru.

Путин также напомнил о запуске национальных проектов, которые направлены на развитие отечественных технологий в сфере энергетики, атомной промышленности и транспорта.

Президент подчеркнул, что Россия является мировым лидером в области атомных технологий и даже создает собственные атомные энергетические системы за границей.

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