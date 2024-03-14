Путин рассказал об успехах российской атомной отрасли

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
Он отметил, что отечественные технологии используются в 99% случаев. Эту информацию он озвучил во время церемонии заливки первого бетона на строительстве нового энергоблока Ленинградской атомной электростанции, пишет 360tv.ru.
Путин также напомнил о запуске национальных проектов, которые направлены на развитие отечественных технологий в сфере энергетики, атомной промышленности и транспорта.
Президент подчеркнул, что Россия является мировым лидером в области атомных технологий и даже создает собственные атомные энергетические системы за границей.