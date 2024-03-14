Рассмотрено дело о взятке сотруднику ФСБ от бывшего замглавврача кардиоцентра

При первом рассмотрениии дела судимый за убийство бывший сотрудник правоохранительных органов Москалюк полностью признал вину, но в суде отказался от показаний. После этого рассмотрение дела неоднократно откладывалось якобы из-за болезни подсудимого, а в ноябре он скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск.