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Рассмотрено дело о взятке сотруднику ФСБ от бывшего замглавврача кардиоцентра

Рассмотрено дело о взятке сотруднику ФСБ от бывшего замглавврача кардиоцентра

14 марта 2024, 14:19
Фото: 1MI
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослава Сугакова рассматривается во второй раз.

Завершается повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослава Сугакова. Его обвиняют в том, что он пытался через посредника Сергея Москалюка передать сотруднику ФСБ 50 тыс. долларов США за непроведение проверок.

За эту сумму менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке дать взятку сотруднику ведомства. Следствие полагает, что Сугаков дал обещание, что выступит посредником во взятках в разговоре с главврачом центра Юрием Сидельниковым.

Сегодня в суде прошли прения сторон. Государственный обвинитель Елена Воробей вновь просила отправить Сугакова на 9 лет в колонию строгого режима и оштрафовать на сумму 11 млн 29 тыс. 845 рублей. Это двойной размер взятки по курсу валют.

Сам Сугаков вины в содеянном не признает, о чем он заявил в прениях и последнем слове.

Судья Сергей Сыров сегодня удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Оно будет вынесено 19 марта.

При первом рассмотрениии дела судимый за убийство бывший сотрудник правоохранительных органов Москалюк полностью признал вину, но в суде отказался от показаний. После этого рассмотрение дела неоднократно откладывалось якобы из-за болезни подсудимого, а в ноябре он скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск.

Летом 2023 года Пермский краевой суд отменил вынесенный Ярославу Сугакову приговор и вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию. Гособвинение при первом рассмотрении просило отправить 39-летнего обвиняемого в колонию на 9 лет и оштрафовать на 11 млн рублей. Суд оштрафовал Сугакова на 1,5 млн рублей.

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