Силовики проводят обыски в Березниках у юриста, оштрафованного за критику СВО

В 2022 году Елена Гусева вышла на пикет у ЦУМа с плакатом против СВО, ее оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ, а затем отправили на обязательные работы за отказ платить штраф. В 2014 году Гусева в составе международной команды переплыла Берингов пролив — это 134 км.