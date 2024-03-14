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Силовики проводят обыски в Березниках у юриста, оштрафованного за критику СВО

Силовики проводят обыски в Березниках у юриста, оштрафованного за критику СВО

14 марта 2024, 06:40
Фото: соцсети Файзулина
Пока неизвестно с чем связаны действия силовиков.

Силовики пришли с обыском к березниковскому юристу Артему Файзулину. Он успел сообщить, что утром к нему ломились в дверь. Файзулин в своих соцсетях освещает юридические вопросы, связанные с СВО и предстоящими выборами. В июне 2022 года Файзулина оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии.

В Telegram-канале Файзулин описывает себя как гражданского активиста, экс-капитана полиции, уволенного в 2013 году за поддержку политика Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов).

Обыски проходят также у активисток Елены Гусевой и Ирины Лященко. Telegram-канал «Пермь 36,6», с которым сотрудничает юрист, уточняет, что причины обысков неизвестны.

В 2022 году Елена Гусева вышла на пикет у ЦУМа с плакатом против СВО, ее оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ, а затем отправили на обязательные работы за отказ платить штраф. В 2014 году Гусева в составе международной команды переплыла Берингов пролив — это 134 км.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Березники#Обыски
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