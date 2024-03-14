Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине марта в Пермском крае

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что вероятно, больше таких холодных ночей в регионе в этом месяце не будет. В ближайшее время прогнозируется потепление до +5˚ и выше. Вторая половина марта ожидается теплой и сухой, однако будет холоднее, чем в 2023 году.