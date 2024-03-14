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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Вторая половина марта в Пермском крае будет теплой и сухой

Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине марта в Пермском крае

14 марта 2024, 11:33
Фото: properm.ru

Вторая половина марта в Пермском крае будет теплой и сухой

Морозов в ближайшее время можно не ждать.

В Пермском крае ночь на 13 марта была последней холодной в этом месяца. Синоптики отмечают, что тогда на большей территории края температура составила -20.-23˚, в Кыне похолодало до -27˚. В Перми минимум составил -19˚.

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что вероятно, больше таких холодных ночей в регионе в этом месяце не будет. В ближайшее время прогнозируется потепление до +5˚ и выше. Вторая половина марта ожидается теплой и сухой, однако будет холоднее, чем в 2023 году.

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#Пермь#Погода
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