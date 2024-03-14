Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине марта в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Пермском крае ночь на 13 марта была последней холодной в этом месяца. Синоптики отмечают, что тогда на большей территории края температура составила -20.-23˚, в Кыне похолодало до -27˚. В Перми минимум составил -19˚.
Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что вероятно, больше таких холодных ночей в регионе в этом месяце не будет. В ближайшее время прогнозируется потепление до +5˚ и выше. Вторая половина марта ожидается теплой и сухой, однако будет холоднее, чем в 2023 году.