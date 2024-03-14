Скачут зайки. Мэрия Перми — о штрафах безбилетникам в день сбоя работы валидаторов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Вчера, 13 марта, Департамент транспорта администрации Перми сообщил о возможных сбоях работы валидаторов в общественном транспорте. Ведомство попросило пермяков оплачивать проезд в приложении «Транспортная карта Пермь».
Позднее в пресс-службе мэрии сообщили, что технические сбои работ всех валидаторов не защищают пассажиров от штрафов. Не оплатить поездку можно только при наличии безлимитного проездного. Напомним, что у части населения города приложения для оплаты нет, и новость о вероятном сбое в работе валидаторов наверняка видели не все. Также, в аппарате сообщили, что оплатить поездку можно четырьмя альтернативными способами.
Корреспондент Properm.ru направил ответный запрос городским властям. В городском департаменте транспорта сообщили, что сбои были устранены. На данный момент система работает в штатном режиме. На период сбоя, 13 марта, контролёрам было дано указание более детально разбираться в ситуации, почему пассажир не произвел оплату.
«Привлекались к ответственности в первую очередь те пассажиры, которые отказывались оплатить проезд или покинуть салон транспортного средства», — сообщает пресс-служба органа.
При отсутствии билета на момент осуществления проверки контролеры не назначают штраф, а составляют акт. В дальнейшем ситуация разбирается административной комиссией и ей принимается решение о назначении штрафа или прекращении административного дела.
«Существенного скачка количества актов, составленных контролёрами, в период сбоя не наблюдалось», — подчеркнули в администрации.