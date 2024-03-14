Скачут зайки. Мэрия Перми — о штрафах безбилетникам в день сбоя работы валидаторов

Позднее в пресс-службе мэрии сообщили, что технические сбои работ всех валидаторов не защищают пассажиров от штрафов. Не оплатить поездку можно только при наличии безлимитного проездного. Напомним, что у части населения города приложения для оплаты нет, и новость о вероятном сбое в работе валидаторов наверняка видели не все. Также, в аппарате сообщили, что оплатить поездку можно четырьмя альтернативными способами.