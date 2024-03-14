Скончался известный пермский археолог и историк

Защитил кандидатскую диссертацию в 1992 году в Институте истории материальной культуры (Санкт-Петербург), через год получил звание доцента. В 2000 г. в Институте истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) защитил докторскую диссертацию «Экономические и этнокультурные связи средневекового Предуралья». С 1983 года работает в ПГПУ, прошел ступени от ассистента (1983 г.) до профессора (2006 г.).