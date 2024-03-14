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Скончался известный пермский археолог и историк

Скончался известный пермский археолог и историк

14 марта 2024, 13:37
Фото: ВКонтакте/Андрей Белавин
Андрею Белавину было 65 лет.
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Ученые

В возрасте 65 лет скончался известный пермский историк и археолог Андрей Белавин. Об этом сообщает страница Камской археологической экспедиции.

Подробности смерти ученого не сообщаются.

Андрей Белавин доктор исторических наук, профессор. Родился 5 июля 1958 года. В 1980 году окончил исторический факультет ПГУ, в 1989 году — аспирантуру при ИИЯЛ Казанского филиала АН СССР.

Защитил кандидатскую диссертацию в 1992 году в Институте истории материальной культуры (Санкт-Петербург), через год получил звание доцента. В 2000 г. в Институте истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) защитил докторскую диссертацию «Экономические и этнокультурные связи средневекового Предуралья». С 1983 года работает в ПГПУ, прошел ступени от ассистента (1983 г.) до профессора (2006 г.).

Видный пермский историк и археолог, доктор исторических наук (2000), профессор, заведующий кафедрой отечественной истории (2001) и проректор по научной работе и внешним связям (2002) Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), почетный работник высшего профессионального образования РФ, создатель и руководитель Камской археолого-этнографической экспедиции ПГПУ (1989), директор Пермского филиала Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии наук (ПФ ИИА УрО РАН), член координационного Совета по археологии Урала и Поволжья при ИИА УрО РАН. Член Совета по топонимике при Главе города Перми. Член Геральдической комиссии Пермского края.

Прощание с Андреем Белавиным пройдет в понедельник, 18 марта, с 14:20 до 16:00 в большом зале прощания на Старцева, 61

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