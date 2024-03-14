Смех! И не только… Все, что вы хотели узнать за сутки до начала голосования

«Это общефедеральная стратегия на президентскую кампанию, она в последних губернаторских кампаниях развивается ровно в том смысле, что в период СВО такой агитационный диалог с избирателем начинает выглядеть чем-то странным. Я бы сказал, что это внешний моральный компас, что нехорошо тратить деньги. Война идет, а мы тут лозунгами друг в друга кидаемся. Но это, я бы сказал, внешняя оболочка. Внутренняя сущность этой истории намного важнее. По большому счету мы можем говорить о том, что кандидаты договариваются на старте кампании. По большому счету результаты программируются до выборов. Отсутствие такой прямой агитации, наверное, про это в больше степени, про договоренности, которые соблюдаются именно в период СВО намного жестче, чем ранее. Поэтому такие миниатюрные кампании», — считает Алексей Швайгерт.