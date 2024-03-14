Снятый в Перми фильм «Фрау» выходит в российский прокат

Фильм рассказывает историю продавца магазина «Охотник и рыболов» Ивана, решившего быть рыцарем. Молодой человек тоскует по прошлому, называет всех девушек «фрау» и считает, что жить нужно для того, чтобы служить женщине. Балерина местного театра Кристина не вдохновляется романтическими иллюзиями и находится в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Однако у разных героев есть кое-что общее — желание создать свою семью.