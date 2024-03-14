Снятый в Перми фильм «Фрау» выходит в российский прокат

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Фильм «Фрау» (18+) сегодня, 14 марта, выходит в широкий прокат в российских кинотеатрах. Кинокартина была снята пермячкой Любовью Мульменко в родном городе. По информации оргкомитета по празднованию 300-летия столицы Прикамья, предварительные продажи билетов превысили миллион рублей.
Фильм рассказывает историю продавца магазина «Охотник и рыболов» Ивана, решившего быть рыцарем. Молодой человек тоскует по прошлому, называет всех девушек «фрау» и считает, что жить нужно для того, чтобы служить женщине. Балерина местного театра Кристина не вдохновляется романтическими иллюзиями и находится в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Однако у разных героев есть кое-что общее — желание создать свою семью.
Любовь Мульменко, режиссер и сценарист:
— Зрители предпрокатных показов и журналисты меня часто спрашивают: могла ли бы я снять «Фрау» не в Перми, а в другом городе. Могла, но не хотела бы. Желание поселить героев именно в своем родном городе — совершенно естественное.
Главную женскую роль в фильме «Фрау» сыграла Лиза Янковская, а мужскую — солист группы OQJAV Вадик Королев. Режиссер проекта Любовь Мульменко выросла в Перми, окончила филологический факультет ПГУ. Проект «Разжимая кулаки», в котором пермячка выступила сценаристом, был выдвинут на премию «Оскар». В 2021 году Мульменко дебютировала как режиссер с фильмом «Дунай».