properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Фильм «Фрау», снятый в Перми, с 14 марта вышел в российский прокат

Снятый в Перми фильм «Фрау» выходит в российский прокат

14 марта 2024, 03:03
Фото: perm-300.ru

Фильм «Фрау», снятый в Перми, с 14 марта вышел в российский прокат

Кинокартина снята пермским режиссером Любовью Мульменко.

Фильм «Фрау» (18+) сегодня, 14 марта, выходит в широкий прокат в российских кинотеатрах. Кинокартина была снята пермячкой Любовью Мульменко в родном городе. По информации оргкомитета по празднованию 300-летия столицы Прикамья, предварительные продажи билетов превысили миллион рублей.

Фильм рассказывает историю продавца магазина «Охотник и рыболов» Ивана, решившего быть рыцарем. Молодой человек тоскует по прошлому, называет всех девушек «фрау» и считает, что жить нужно для того, чтобы служить женщине. Балерина местного театра Кристина не вдохновляется романтическими иллюзиями и находится в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Однако у разных героев есть кое-что общее — желание создать свою семью.

Любовь Мульменко, режиссер и сценарист:

— Зрители предпрокатных показов и журналисты меня часто спрашивают: могла ли бы я снять «Фрау» не в Перми, а в другом городе. Могла, но не хотела бы. Желание поселить героев именно в своем родном городе — совершенно естественное.

Главную женскую роль в фильме «Фрау» сыграла Лиза Янковская, а мужскую — солист группы OQJAV Вадик Королев. Режиссер проекта Любовь Мульменко выросла в Перми, окончила филологический факультет ПГУ. Проект «Разжимая кулаки», в котором пермячка выступила сценаристом, был выдвинут на премию «Оскар». В 2021 году Мульменко дебютировала как режиссер с фильмом «Дунай».

Фильм «Фрау» как сказка о пути к себе. Рецензия Properm. ru
Узнать подробнее
Читайте также:
Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»Пермяки смогут посмотреть на диковинных котов, созданных художником-карикатуристом
#Общество#Пермь#Искусство#Кино#Фильм#Прокат
Подпишитесь
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
Сегодня, 05:16
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Сегодня, 04:55
Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»
Сегодня, 04:17
В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова
Вчера, 16:17
Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов
Вчера, 13:09