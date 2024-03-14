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Стоимость блинов в Пермском крае стала самой высокой в ПФО

Стоимость блинов в Пермском крае стала самой высокой в ПФО

14 марта 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Для приготовления 40 блинов пермякам нужно потратить 108 рублей.

Стал известен индекс блинов в Пермском крае. Индекс для регионов России выпустил Центр стратегических разработок совместно с СысоевFM. За основу специалисты взяли рецепт шеф-повара ресторана русской кухни «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова, данные Росстата.

Количество блинов — 40, столько будет достаточно для среднестатистической семьи из четырех человек. Набор продуктов: мука пшеничная 280 гр, молоко 500 мл, четыре айца, сахар-песок 70 гр, соль 5 гр, растительное масло 40 мл, вода 500 мл. Средняя цена продуктов для приготовления 40 блинов в РФ — 114 рублей. Дешевле всего блины обойдутся жителям Приволжского федерального округа — 103 рубля, дороже всего жителям Дальневосточного федерального округа — 146 рублей.

При этом Пермский край расположился на первом месте в ПФО по стоимости блинов. Самые дешевые блины в ПФО в Мордовии — 91,19:

  • Пермский край — 108,70;
  • Самарская область — 105,47;
  • Кировская область — 105;

Самые дорогие блины в РФ на Чукотке — 220 рублей.

Фото: csr.ru

Если рассчитывать индекс блинов в пересчете на рубль, то в Японии для приготовления 40 блинов нужно потратить 236 рублей, в США — 202 рубля, в Казахстане — около 119 рублей.

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#Пермь#Масленица#Масленичные гуляния#Блины
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