Стоимость блинов в Пермском крае стала самой высокой в ПФО

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Стал известен индекс блинов в Пермском крае. Индекс для регионов России выпустил Центр стратегических разработок совместно с СысоевFM. За основу специалисты взяли рецепт шеф-повара ресторана русской кухни «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова, данные Росстата.
Количество блинов — 40, столько будет достаточно для среднестатистической семьи из четырех человек. Набор продуктов: мука пшеничная 280 гр, молоко 500 мл, четыре айца, сахар-песок 70 гр, соль 5 гр, растительное масло 40 мл, вода 500 мл. Средняя цена продуктов для приготовления 40 блинов в РФ — 114 рублей. Дешевле всего блины обойдутся жителям Приволжского федерального округа — 103 рубля, дороже всего жителям Дальневосточного федерального округа — 146 рублей.
При этом Пермский край расположился на первом месте в ПФО по стоимости блинов. Самые дешевые блины в ПФО в Мордовии — 91,19:
Самые дорогие блины в РФ на Чукотке — 220 рублей.
Если рассчитывать индекс блинов в пересчете на рубль, то в Японии для приготовления 40 блинов нужно потратить 236 рублей, в США — 202 рубля, в Казахстане — около 119 рублей.