Уникальный случай: германец получил 217 прививок от ковида по личным причинам

Однако, есть возможное объяснение для этой ситуации. Немецкий врач-патолог Жанна Шмидт предположила, что мужчина не получал столько прививок, сколько указано, а фактически использовал свою медицинскую страховку для обмана других людей. Он, видимо, передавал им свои данные и за деньги позволял им получать бесплатные прививки на основе его полиса. Когда эти люди обращались к врачам, они спрашивали, не желают ли они получить прививку. Пациенты соглашались, так как она была бесплатной.