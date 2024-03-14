Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Количество прививок, как выяснилось, противоречит национальным рекомендациям по вакцинации. Однако, производители западных вакцин выступили в защиту этого человека, утверждая, что его опыт демонстрирует безопасность препарата, так как он все еще чувствует себя хорошо, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, есть возможное объяснение для этой ситуации. Немецкий врач-патолог Жанна Шмидт предположила, что мужчина не получал столько прививок, сколько указано, а фактически использовал свою медицинскую страховку для обмана других людей. Он, видимо, передавал им свои данные и за деньги позволял им получать бесплатные прививки на основе его полиса. Когда эти люди обращались к врачам, они спрашивали, не желают ли они получить прививку. Пациенты соглашались, так как она была бесплатной.
В Германии врачи на приеме не могут видеть полную историю прививок пациента, так как у них нет доступа к этим данным. Кроме того, в поликлиниках не требуются документы, подтверждающие личность посетителя. Это позволяет людям использовать чужие данные для получения прививок.
Таким образом, этот случай не только вызвал интерес в медицинской среде, но и поднял вопросы о безопасности и контроле процесса вакцинации. Важно, чтобы системы здравоохранения усилили меры по проверке личности пациентов и предотвратили возможность манипуляции данными для получения незаконных прививок.