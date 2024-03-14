«Уралкалий» стал генеральным спонсором крупных соревнований в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Усолье с 14 по 17 марта состоятся XV соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля-2024». Они проводятся при поддержке «Уралкалия», входящего в Группу «Уралхим». В эти дни в рамках мероприятия состоится заключительный этап Кубка России в дисциплине «Курс-рейс» и Чемпионат России в дисциплине «Фристайл». В соревнованиях должны принять участие около 80 спортсменов со всей РФ.
Спортивное мероприятие состоится напротив уникального историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». Спортсмены и зрители смогут посетить выставочные экспозиции Палат Строгановых, Дома Брагина, Усадьбы Голицыных, а также поучаствовать в интерактивных играх и анимационных программах. Кроме того, по предварительной записи можно попасть на мастер-классы по управлению кайтом — это бесплатно.
Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:
«„Уралкалий» традиционно поддерживает развитие спорта в Березниках и Соликамске. «Строгановская миля» за годы реализации вышла на федеральный уровень и ежегодно привлекает многих профессиональных спортсменов, а также туристов. Это уникальное объединение соревнований по парусному спорту и событийному туризму на одной площадке».