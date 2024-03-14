«Уралкалий» стал генеральным спонсором крупных соревнований в Пермском крае

В Усолье с 14 по 17 марта состоятся XV соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля-2024». Они проводятся при поддержке «Уралкалия», входящего в Группу «Уралхим». В эти дни в рамках мероприятия состоится заключительный этап Кубка России в дисциплине «Курс-рейс» и Чемпионат России в дисциплине «Фристайл». В соревнованиях должны принять участие около 80 спортсменов со всей РФ.