В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Авиакомпания NordStar заявила начало полётной программы из Перми в Казань с 19 апреля. Полетная программа сформирована до 27 сентября, сообщают в Пермском международном аэропорту.
Полеты будут производиться по пятницам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути из Пермь в Казань составит 1 час 40 минут, а обратно — 1 час 25 минут.
Сейчас полеты из Перми в столицу Татарстана осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Ее полетная программа рассчитана до 31 мая 2024 года.
Авиакомпания NordStar — российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО «ГМК „Норникель“. Авиакомпания NordStar входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России по данным Росавиации. Базовые аэропорты компании Домодедово (Москва) и Емельяново (Красноярск).