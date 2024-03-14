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В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань

В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань

14 марта 2024, 13:12
Фото: ВКонтакте/NordStar
Полёты пока планируются до конца сентября.

Авиакомпания NordStar заявила начало полётной программы из Перми в Казань с 19 апреля. Полетная программа сформирована до 27 сентября, сообщают в Пермском международном аэропорту.

Полеты будут производиться по пятницам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути из Пермь в Казань составит 1 час 40 минут, а обратно — 1 час 25 минут.

Сейчас полеты из Перми в столицу Татарстана осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Ее полетная программа рассчитана до 31 мая 2024 года.

Авиакомпания NordStar — российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО «ГМК „Норникель“. Авиакомпания NordStar входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России по данным Росавиации. Базовые аэропорты компании Домодедово (Москва) и Емельяново (Красноярск).

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