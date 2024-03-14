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В Березниках мошенница, подделав страховку, заработала почти полмиллиона рублей

В Березниках мошенница, подделав страховку, заработала почти полмиллиона рублей

14 марта 2024, 05:46
Фото: 1MI
Попалась с поддельными документами женщина после того, как пыталась заработать на страховке во второй раз.

Березниковский городской суд вынес приговор в отношении 42-летней мошеннице. Женщина организовала махинации со страховкой, сообщает краевое ГУ МВД.

В январе 2019 года сотрудница страховой компании обнаружила в интернете информацию о ДТП, в котором погибли трое людей, семейная пара и их родственница. Женщина предложила сыну пострадавших супругов свои услуги по оказанию помощи в получении выплаты в связи со смертью родителей. Молодой человек согласился.

Благодаря работе с клиентом злоумышленница узнала все подробности аварии. Выяснилось, что у другой погибшей женщины не было детей и близких родственников. Тогда у осужденной возник план — получить страховые выплаты обманным путем.

Женщина договорилась со своим знакомым, не вводя его в курс дела, чтобы он передал ей нотариально засвидетельствованные и удостоверенные доверенность на ее имя и копию своего паспорта. Позже, обладая данными документами, фигурантка заказала в интернете поддельные свидетельство о рождении якобы сына погибшей и свидетельство о смерти женщины. После чего предоставила пакет документов в страховое общество и получила страховую выплату в размере 475 тыс. рублей.

Далее фигурантка обратилась за компенсационной выплатой в Российский Союз Автостраховщиков. Однако в ходе проверки сотрудники РСА выявили факт подделки документов и обратились в полицию.

В ходе следствия злоумышленница признала вину в содеянном и возместила ущерб.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 320 тыс. рублей.

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