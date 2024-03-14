В Березниках мошенница, подделав страховку, заработала почти полмиллиона рублей

Женщина договорилась со своим знакомым, не вводя его в курс дела, чтобы он передал ей нотариально засвидетельствованные и удостоверенные доверенность на ее имя и копию своего паспорта. Позже, обладая данными документами, фигурантка заказала в интернете поддельные свидетельство о рождении якобы сына погибшей и свидетельство о смерти женщины. После чего предоставила пакет документов в страховое общество и получила страховую выплату в размере 475 тыс. рублей.