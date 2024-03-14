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В ходе ссоры житель Краснокамска до смерти забил ранее незнакомого мужчину

В ходе ссоры житель Краснокамска до смерти забил ранее незнакомого мужчину

14 марта 2024, 05:25
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Затем забрал его телефон и ушел.

Суд вынес приговор 23-летнему жителю Краснокамска за предумышленное убийство, совершенное минувшим летом. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Ночью 23 июля 22-летний местный житель у железнодорожной станции Рейд в Краснокамске в ходе ссоры с незнакомым ранее 33-летним мужчиной нанес последнему многочисленные удары руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. В результате чего потерпевший упал и потерял сознание. После этого молодой человек забрал принадлежащий противнику сотовый телефон и ушел.

В этот же день, не приходя в сознание, пострадавший мужчина скончался в больнице.

Суд вынес приговор в отношении 23 -летнего жителя Краснокамска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества)

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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