В ходе ссоры житель Краснокамска до смерти забил ранее незнакомого мужчину

Ночью 23 июля 22-летний местный житель у железнодорожной станции Рейд в Краснокамске в ходе ссоры с незнакомым ранее 33-летним мужчиной нанес последнему многочисленные удары руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. В результате чего потерпевший упал и потерял сознание. После этого молодой человек забрал принадлежащий противнику сотовый телефон и ушел.