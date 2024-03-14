В МЧС назвали вероятную причину крупного пожара в Пермском крае

В МЧС рассказали подробности крупного пожара в Александровске. По словам заместителя начальника 8 отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиП Александра Гайфутдинова, огонь быстро распространился по двухэтажному зданию из-за большой горючей нагрузки — в магазинах были одежда, строительные материалы и горючие жидкости. Кроме того, персонал магазинов не сразу сообщил о пожаре, пытаясь потушить пожар своими силами.