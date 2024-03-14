В МЧС назвали вероятную причину крупного пожара в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
В МЧС рассказали подробности крупного пожара в Александровске. По словам заместителя начальника 8 отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиП Александра Гайфутдинова, огонь быстро распространился по двухэтажному зданию из-за большой горючей нагрузки — в магазинах были одежда, строительные материалы и горючие жидкости. Кроме того, персонал магазинов не сразу сообщил о пожаре, пытаясь потушить пожар своими силами.
Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, произошло короткое замыкание в электрическом светильнике на втором этаже здания.
12 марта в Александровске загорелось двухэтажное здание, где находились филиалы магазинов «Пятерочка» и Fix Price. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек. Открытие горение сотрудники МЧС ликвидировали спустя почти два часа после сообщения о происшествии.