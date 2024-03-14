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В Новокузнецке транспортное предприятие задолжало работникам почти полмиллиона рублей

В Новокузнецке транспортное предприятие задолжало работникам почти полмиллиона рублей

14 марта 2024, 05:00
Фото: 1MI
Прокуратура вмешалась в ситуацию по просьбе заявителей.

Шесть работников транспортного предприятия в Новокузнецке обратились в прокуратуру, так как не получили деньги в день увольнения. Задолженность организации в общей сложности составила более 450 тыс. рублей, сообщает издание VSE42.Ru.

В пресс-службе надзорного органа рассказали, что окончательный расчет с сотрудниками никто не произвел. В итоге прокурор района внес представление директору предприятия. По результатам рассмотрения представления компания полностью рассчиталась с уволенными работниками.

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#Происшествия#Общество#Прокуратура#Трудовые права
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