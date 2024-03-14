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В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО

В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО

14 марта 2024, 07:09
Фото: vk.com/pilot_spb_ru
До этого выступления коллектива состоялись в двух городах.

В Перми отменили концерт рок-группы из Санкт-Петербурга «Пилот». Мероприятие перенесли с 14 марта на 19 октября, сообщил концерт-холл «Свобода» в социальных сетях. Причина переноса выступления не уточняется.

Выступление в Перми должно было пройти в рамках тура по РФ с альбомом «Джоконда», которому в 2024 году исполнилось 22 года. Краевая столица была третьим городом в туре, до этого выступления состоялись в Калининграде и Великом Новгороде.

После начала специальной военной операции музыканты выступали в Севастополе на байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки». Также в 2022 году солист группы Илья «Черт» Кнабенгоф выступил с концертом для участников спецоперации. Он говорил, что группа поддерживает СВО. Сам Кнабенгоф заявлял, что никого не устраивает, что Россия — сильная и могучая страна: «Поэтому все всегда хотели ее победить и поставить под контроль».

#Пермь#Концерт#Певец#Артисты#Выступление
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