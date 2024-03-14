В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО

После начала специальной военной операции музыканты выступали в Севастополе на байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки». Также в 2022 году солист группы Илья «Черт» Кнабенгоф выступил с концертом для участников спецоперации. Он говорил, что группа поддерживает СВО. Сам Кнабенгоф заявлял, что никого не устраивает, что Россия — сильная и могучая страна: «Поэтому все всегда хотели ее победить и поставить под контроль».