В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину

Силовики пришли с обыском к пермскому политологу Виталию Ковину, сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники. При этом пока нет информации о том, по какому делу проводятся обыски или какое конкретно ведомство их осуществляет. Дозвониться до Ковина журналисту Properm.ru не удалось.