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В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину

В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину

14 марта 2024, 07:36
Фото: properm.ru
Причина обысков неизвестна.

Силовики пришли с обыском к пермскому политологу Виталию Ковину, сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники. При этом пока нет информации о том, по какому делу проводятся обыски или какое конкретно ведомство их осуществляет. Дозвониться до Ковина журналисту Properm.ru не удалось.

Виталий Ковин признан иноагентом, ранее был координатором местного движения в защиту прав избирателей «Голос» (иноагент). Ковин пытался снять с себя статус иноагента через суд, но это ему не удалось. В 2022 году политолога оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию СВО.

Ранее стало известно, что обыски проводят у двух активисток из Березников и юриста.

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#Пермь#Обыски#Ковин#Иноагенты#Виталий ковин
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