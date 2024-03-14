В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Силовики пришли с обыском к пермскому политологу Виталию Ковину, сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники. При этом пока нет информации о том, по какому делу проводятся обыски или какое конкретно ведомство их осуществляет. Дозвониться до Ковина журналисту Properm.ru не удалось.
Виталий Ковин признан иноагентом, ранее был координатором местного движения в защиту прав избирателей «Голос» (иноагент). Ковин пытался снять с себя статус иноагента через суд, но это ему не удалось. В 2022 году политолога оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию СВО.
Ранее стало известно, что обыски проводят у двух активисток из Березников и юриста.