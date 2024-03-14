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В Перми в эти выходные прекращают работы последние катки под открытым небом

В Перми в эти выходные прекращают работы последние катки под открытым небом

14 марта 2024, 12:47
Фото: properm.ru
Причина — рост температуры воздуха.

В Перми в эти выходные городские открытые катки окончательно закрывают сезон 2023-2024. Об этом сообщает ИА «Текст».

Причина — резкое потепление с переходом дневной температуры воздуха в плюсовую зону.

Уже завершил свою работу каток у ТРЦ «Планета». Вчера закрылся каток «Лед, коньки и музыка» у СК «Олимпия». Летом здесь откроется площадка с батутами.

В выходные планируется закрытие катка на стадионе «Трудовые резервы». Пока «Бигкаток» работает по фактическому состоянию льда. Также в выходные закроется каток «Здоровье» на Свиязева, 17 и ряд катков в спортивных дворовых коробках.

Неделю назад, 8 марта в Перми завершился проект «Ледовый сезон». С 15 декабря пермяки могли бесплатно посетить шесть муниципальных катков по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. По данным чиновников, за 32 дня работы проекта в бесплатные часы работы катки посетили более 18 тысяч человек.

Самыми популярными катками в этом году стали стадион «Гайва» (его посетили более 10 тысяч человек), стадион «Спутник» и стадион «Авангард» (посетило более 2 тысяч человек). Также в рамках проекта работали городские открытые катки «Победа», «Молния» и каток у «Гознака».

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