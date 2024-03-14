В Перми задержали еще двоих расклейщиков незаконных рекламных объявлений

13 марта в 11:00 в ходе осмотра территории Ленинского района инспекторы Административно-технической инспекции Перми зафиксировали расклейку двумя неизвестными объявлений на опоры наружного освещения. Сотрудниками Росгвардии граждане были задержаны уже в Свердловском районе на остановочном пункте «ЖК Авиатор», где также клеили незаконные объявления.