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В Перми задержали еще двоих расклейщиков незаконных рекламных объявлений

В Перми задержали еще двоих расклейщиков незаконных рекламных объявлений

14 марта 2024, 05:03
Фото: МКУ «АТИ»
Всего с начала года возбуждено 148 дел о незаконных объявлениях и граффити.

Полицейские задержали в Перми вчера, 13 марта, двух расклейщиков нелегальных объявлений. Об этом сообщают в администрации Перми.

13 марта в 11:00 в ходе осмотра территории Ленинского района инспекторы Административно-технической инспекции Перми зафиксировали расклейку двумя неизвестными объявлений на опоры наружного освещения. Сотрудниками Росгвардии граждане были задержаны уже в Свердловском районе на остановочном пункте «ЖК Авиатор», где также клеили незаконные объявления.

Административная ответственность за данное правонарушение влечет штрафы до 5 тыс. рублей. Впоследствии нарушители были доставлены в дежурную часть отдела полиции для установления личностей.

С начала года за незаконную расклейку объявлений и за непринятие мер по устранению граффити возбуждено 148 дел об административных правонарушениях.

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#Общество#Пермь#Объявления#Расклейка объявлений#Объявления на фасадах
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