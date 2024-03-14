В Перми задержали еще двоих расклейщиков незаконных рекламных объявлений

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Полицейские задержали в Перми вчера, 13 марта, двух расклейщиков нелегальных объявлений. Об этом сообщают в администрации Перми.
13 марта в 11:00 в ходе осмотра территории Ленинского района инспекторы Административно-технической инспекции Перми зафиксировали расклейку двумя неизвестными объявлений на опоры наружного освещения. Сотрудниками Росгвардии граждане были задержаны уже в Свердловском районе на остановочном пункте «ЖК Авиатор», где также клеили незаконные объявления.
Административная ответственность за данное правонарушение влечет штрафы до 5 тыс. рублей. Впоследствии нарушители были доставлены в дежурную часть отдела полиции для установления личностей.
С начала года за незаконную расклейку объявлений и за непринятие мер по устранению граффити возбуждено 148 дел об административных правонарушениях.