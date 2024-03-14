В Прикамье перед судом предстанет 36-летняя закладчица наркотиков

В декабре 2023 года оперативная группа из Кизела заметила странное поведение женщины, которая положила некий объект в сугроб и сфотографировала место. Жительница Губахи была задержана в подъезде жилого дома. В ходе досмотра у нее были изъяты 37 свертков с запрещенным веществом и мобильный телефон с информацией о местонахождении возможных тайников-закладок.