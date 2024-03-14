properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Прикамье перед судом предстанет 36-летняя закладчица наркотиков

В Прикамье перед судом предстанет 36-летняя закладчица наркотиков

14 марта 2024, 09:42
Фото: 1MI
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Губахинский суд предъявил обвинение 36-летней закладчице наркотиков. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД Прикамья.

В декабре 2023 года оперативная группа из Кизела заметила странное поведение женщины, которая положила некий объект в сугроб и сфотографировала место. Жительница Губахи была задержана в подъезде жилого дома. В ходе досмотра у нее были изъяты 37 свертков с запрещенным веществом и мобильный телефон с информацией о местонахождении возможных тайников-закладок.

Фигурантка призналась, что является наркокурьером и указала места, куда успела доставить наркотики. Во время оперативно-розыскных мероприятий было изъято еще 14 свертков с психотропным веществом. При обыске квартиры обвиняемой оперативники обнаружили 8 полимерных пакетов с наркотиками.

Установлено, что в изъятых объектах содержатся мефедрон и производное эфедрона. В ноябре прошлого года женщина вступила в преступную группу по незаконному сбыту наркотиков бесконтактным способом. По заданию кураторов закладчица забрала первую партию оптом, однако реализовать ее в Кизеле не удалось.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах) по факту 16 совершенных преступлений.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. «На период следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет пресс-служба полиции Прикамья.

Подпишитесь
Силовики проводят обыски в Березниках у юриста, оштрафованного за критику СВО
Сегодня, 06:40
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
Сегодня, 08:15
В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину
Сегодня, 07:36
В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО
Сегодня, 07:09
«Простите меня». Виновник смертельного ДТП в центре Перми записал видеообращение
Сегодня, 06:24
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
Сегодня, 05:16