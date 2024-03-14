В Прикамье перед судом предстанет 36-летняя закладчица наркотиков

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Губахинский суд предъявил обвинение 36-летней закладчице наркотиков. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД Прикамья.
В декабре 2023 года оперативная группа из Кизела заметила странное поведение женщины, которая положила некий объект в сугроб и сфотографировала место. Жительница Губахи была задержана в подъезде жилого дома. В ходе досмотра у нее были изъяты 37 свертков с запрещенным веществом и мобильный телефон с информацией о местонахождении возможных тайников-закладок.
Фигурантка призналась, что является наркокурьером и указала места, куда успела доставить наркотики. Во время оперативно-розыскных мероприятий было изъято еще 14 свертков с психотропным веществом. При обыске квартиры обвиняемой оперативники обнаружили 8 полимерных пакетов с наркотиками.
Установлено, что в изъятых объектах содержатся мефедрон и производное эфедрона. В ноябре прошлого года женщина вступила в преступную группу по незаконному сбыту наркотиков бесконтактным способом. По заданию кураторов закладчица забрала первую партию оптом, однако реализовать ее в Кизеле не удалось.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах) по факту 16 совершенных преступлений.
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. «На период следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет пресс-служба полиции Прикамья.