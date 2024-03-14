properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

В Магаданской области потерпел крушение вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту разбился в Магаданской области

14 марта 2024, 03:50
Фото: 1MI

В Магаданской области потерпел крушение вертолет Ми-8

Проводится поисково-спасательная операция, возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 14 марта, в Северо-Эвенском районе Магаданской области упал вертолет Ми-8. ЧП случилось в 11:05 по магаданскому времени. На борту вертолета находились 20 человек — работники золоторудного месторождения и три члена экипажа. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщает, что погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, перелет выполнял «Дальнереченск Авиа», следовавший по маршруту «посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан». По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя. К поисково-спасательным мероприятиям подключены два вертолета из аэропорта Магадан и наземная техника.

Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Читайте также:
В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермякеВодителя иномарки в Прикамье будут судить за насмерть сбитого пешеходаПермяк, убивший свою беременную жену, отправлен на принудительное лечение
#Происшествия#Авария#Уголовное дело#Вертолет
Подпишитесь
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
Сегодня, 05:16
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Сегодня, 04:55
Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»
Сегодня, 04:17
Снятый в Перми фильм «Фрау» выходит в российский прокат
Сегодня, 03:03
В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова
Вчера, 16:17
Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов
Вчера, 13:09