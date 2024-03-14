Вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту разбился в Магаданской области

Сегодня, 14 марта, в Северо-Эвенском районе Магаданской области упал вертолет Ми-8. ЧП случилось в 11:05 по магаданскому времени. На борту вертолета находились 20 человек — работники золоторудного месторождения и три члена экипажа. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщает, что погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии.