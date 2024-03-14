Вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту разбился в Магаданской области

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Сегодня, 14 марта, в Северо-Эвенском районе Магаданской области упал вертолет Ми-8. ЧП случилось в 11:05 по магаданскому времени. На борту вертолета находились 20 человек — работники золоторудного месторождения и три члена экипажа. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщает, что погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, перелет выполнял «Дальнереченск Авиа», следовавший по маршруту «посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан». По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя. К поисково-спасательным мероприятиям подключены два вертолета из аэропорта Магадан и наземная техника.
Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.