«Простите меня». Виновник смертельного ДТП в центре Перми записал видеообращение

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:52
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выложил видеообращение с извинениями. По словам Богдана Сулиги, он ушел с места преступления, поскольку не знал как себя вести в данной ситуации.
«Хочу принести свои извинения и искренние соболезнования потерпевшим, пострадавшим в этом ДТП. Я ушёл с места преступления, потому что не знал, как себя вести. Я первый раз в такой ситуации. Простите меня», — говорит мужчина.
Примечательно, что Сулига обратился к адвокату Константину Орлову спустя сутки после аварии. Адвокат привез его в следственный комитет, предварительно записав видеообращение мужчины.
Вчера, 13 марта, суд Перми Богдану Сулиге в домашнем аресте. На прошлой неделе, 6 марта, суд Ленинского района Перми отправил обвиняемого на два месяца в СИЗО. Мужчина пробудет в следственном изоляторе до 1 мая. После этого в суд поступила жалоба адвоката на меру пресечения подзащитного. Константин Орлов попросил перевести Сулигу под домашний арест.
Автоавария случилась утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana выехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов, переходящих улицу на зеленый сигнал светофора. Двое молодых людей были госпитализированы, девушка 18 лет погибла на месте.