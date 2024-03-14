Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами

Власти Перми планируют выделить 11 млн рублей на устранение нелегальных ям в городе. На поправки в бюджет Перми 2024–2026 гг. обратил внимание «Ъ-Прикамье». Мэрия города предложила распределить часть освободившихся средств на засыпку овощных и смотровых ям, на удаление афиш, надписей, объявлений и графических изображений.