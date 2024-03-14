Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Власти Перми планируют выделить 11 млн рублей на устранение нелегальных ям в городе. На поправки в бюджет Перми 2024–2026 гг. обратил внимание «Ъ-Прикамье». Мэрия города предложила распределить часть освободившихся средств на засыпку овощных и смотровых ям, на удаление афиш, надписей, объявлений и графических изображений.
Каждый год планируется выделять на нужды Ленинского района 1,6 млн рублей, Свердловского — 3,5 млн рублей, Дзержинского — 1,3 млн рублей, Индустриального — 1 млн рублей, Орджоникидзевского — 1,8 млн рублей, Мотовилихинского — 1,2 млн рублей, Кировского — 1,2 млн рублей.
Контроль по засыпке ям возложен на департамент дорог и транспорта города. По данным источника портала, нелегальные ямы появились после сноса самовольно установленных гаражей.