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Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами

Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами

14 марта 2024, 07:08
Фото: 1MI
Нелегальные смотровые и овощные ямы появились после сноса самовольно установленных гаражей.

Власти Перми планируют выделить 11 млн рублей на устранение нелегальных ям в городе. На поправки в бюджет Перми 2024–2026 гг. обратил внимание «Ъ-Прикамье». Мэрия города предложила распределить часть освободившихся средств на засыпку овощных и смотровых ям, на удаление афиш, надписей, объявлений и графических изображений.

Каждый год планируется выделять на нужды Ленинского района 1,6 млн рублей, Свердловского — 3,5 млн рублей, Дзержинского — 1,3 млн рублей, Индустриального — 1 млн рублей, Орджоникидзевского — 1,8 млн рублей, Мотовилихинского — 1,2 млн рублей, Кировского — 1,2 млн рублей.

Контроль по засыпке ям возложен на департамент дорог и транспорта города. По данным источника портала, нелегальные ямы появились после сноса самовольно установленных гаражей.

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#Пермь#Департамент дорог и транспорта#Бюджет Перми#Индустриальный район#Снос гаражей#Орджоникидзевский район#Кировский район#Свердловский район#Мотовилихинский район#Дзержинский район#Ленинский район#Нелегальные ямы
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