Водителя иномарки в Прикамье будут судить за насмерть сбитого пешехода

По данным следствия, ДТП случилось в начале октября 2022 года, в вечернее время. Водитель автомобиля Renault Duster ехал со скоростью около 100 км/ч со стороны села Юсьва в направлении села Архангельское. Мужчина значительно превысил разрешенную скорость, не учел дорожные и погодные условия. В результате он сбил пешехода, который двигался вдоль проезжей части по ходу движения машины. Потерпевший скончался на месте происшествия.