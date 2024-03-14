properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:31

Published Сегодня, 02:31

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

В Прикамье водитель иномарки ехал со скоростью более 100 км/ч, погиб пешеход

Водителя иномарки в Прикамье будут судить за насмерть сбитого пешехода

14 марта 2024, 02:31
Фото: 1MI

В Прикамье водитель иномарки ехал со скоростью более 100 км/ч, погиб пешеход

ДТП случилось около полутора лет назад.
Сюжет
Дтп

Юсьвинский районный суд рассмотрит уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура Пермского края ранее утвердила обвинительное заключение.

По данным следствия, ДТП случилось в начале октября 2022 года, в вечернее время. Водитель автомобиля Renault Duster ехал со скоростью около 100 км/ч со стороны села Юсьва в направлении села Архангельское. Мужчина значительно превысил разрешенную скорость, не учел дорожные и погодные условия. В результате он сбил пешехода, который двигался вдоль проезжей части по ходу движения машины. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщают, что за гибель пешехода водителю грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Читайте также:
В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке«Я испугался». Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП в центре ПермиВодителя из Московской области будут судить за смертельный обгон в Прикамье
#Происшествия#Суд#Дтп#Пермь#Авария#Прокуратура
Подпишитесь
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
Сегодня, 05:16
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Сегодня, 04:55
Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»
Сегодня, 04:17
Снятый в Перми фильм «Фрау» выходит в российский прокат
Сегодня, 03:03
В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова
Вчера, 16:17
Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов
Вчера, 13:09