Водителя иномарки в Прикамье будут судить за насмерть сбитого пешехода

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Юсьвинский районный суд рассмотрит уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура Пермского края ранее утвердила обвинительное заключение.
По данным следствия, ДТП случилось в начале октября 2022 года, в вечернее время. Водитель автомобиля Renault Duster ехал со скоростью около 100 км/ч со стороны села Юсьва в направлении села Архангельское. Мужчина значительно превысил разрешенную скорость, не учел дорожные и погодные условия. В результате он сбил пешехода, который двигался вдоль проезжей части по ходу движения машины. Потерпевший скончался на месте происшествия.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщают, что за гибель пешехода водителю грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением водительских прав на срок до трех лет.