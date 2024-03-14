Закладчику, сделавшему 100 тайников вдоль железной дороги в Перми, вынесен приговор

В телефоне задержанного транспортные полицейские обнаружили фотографии и географические координаты 99 закладок, которые злоумышленник подготовил заранее и разместил вдоль перегонов станций Химград — Курья и Стрелка — Шабуничи. Все тайники транспортные полицейские обнаружили при помощи служебной собаки и изъяли содержимое.