Закладчику, сделавшему 100 тайников вдоль железной дороги в Перми, вынесен приговор

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Краснокамский городской суд вынес приговор закладчику, который пытался распространить около 300 граммов мефедрона. Мужчина сделал 100 закладок вдоль железной дороги, сообщают в Пермском ЛО МВД России на транспорте.
В августе 2023 годе сотрудники Пермского линейного отдела в ходе оперативно-розыскных мероприятий на перегоне станций Химград — Курья задержали 27-летнего местного жителя в момент, когда тот забирал из тайника наркотик.
При проведении личного досмотра оперативники обнаружили в бумажнике у подозреваемого прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета. Позже проведенная криминалистическая экспертиза подтвердила, что содержимое пакета является синтетическим наркотиком — мефедроном, общей массой 1 грамм.
В телефоне задержанного транспортные полицейские обнаружили фотографии и географические координаты 99 закладок, которые злоумышленник подготовил заранее и разместил вдоль перегонов станций Химград — Курья и Стрелка — Шабуничи. Все тайники транспортные полицейские обнаружили при помощи служебной собаки и изъяли содержимое.
В ходе дальнейшей работы оперативники провели осмотр жилья задержанного, где обнаружили еще четыре пакета, внутри каждого из которых находились 50 доз синтетического наркотика.
Всего у подозреваемого транспортные полицейские изъяли около 300 граммов синтетических наркотиков.
По 104 эпизодам следователями Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных: частью 1 статьи 228.1 УК РФ, частью 3 статьи 30 пунктов «а, б» части 3 статьи 228.1УК РФ, частью 3 статьи 30 пунктом «г» статьи части 4 статьи 228.1УК РФ, частями 1 и 2 статьи 228 УК РФ и частью 3 статьи 30 части 1 статьи 228 УК РФ.
Краснокамский городской суд признал мужчину виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.