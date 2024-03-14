Здание Пермского хореографического училища отремонтируют почти за 92 млн рублей

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Published Сегодня, 06:11
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Пермское государственное хореографическое училище ищет подрядчика на выполнение работ по сохранению объекта культурного значения (ОКН) «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н. В. Меновщикова и Н. В. Павлова». Здание находится на Петропавловской, 18.
Начальная цена контракта составляет 91,9 млн рублей, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Средства на реставрацию выделяет само училище. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 марта, итоги конкурса будут подведены 2 апреля. По условиям технического задания, работы нужно выполнить до 15 ноября 2025 года, а приступить к ним с даты заключения контракта.
Трехэтажный корпус училища был построен в 1891 году. Износ здания составляет 47%. Подрядчик обязан отремонтировать полы, стены, лестницы и двери, заменить инженерные сети, установить системы контроля доступа и сигнализации.
В закупочной документации сказано, что победитель торгов должен своими силами или за свой счет получить разрешения на проведение работ по сохранению ОКН, выданного Инспекцией по охране ОКН. На исполнителе лежит оформление иных согласований и допусков, необходимых для реставрации здания, а также оплата коммунальных ресурсов, потребленных в период проведения ремонта.
Это второй контракт, заключенный руководством хореографического училища на ремонт исторического здания. Работы по первому договору в период с 17 января и до конца 2023 года исполняло ООО «Пермстроймет+». В итоге они были выполнены в частичном объеме, а контракт расторгнут осенью.