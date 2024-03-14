Здание Пермского хореографического училища отремонтируют почти за 92 млн рублей

Это второй контракт, заключенный руководством хореографического училища на ремонт исторического здания. Работы по первому договору в период с 17 января и до конца 2023 года исполняло ООО «Пермстроймет+». В итоге они были выполнены в частичном объеме, а контракт расторгнут осенью.