Житель Краснокамска обокрал квартиру слепого мужчины, с которым выпивал на лавочке

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Завершено расследование дела в отношении мужчины, обокравшего квартиру слепого жителя Краснокамска. Мужчине предъявлено обвинение в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В мае прошлого года потерпевший в одиночестве выпивал на лавочке на улице Молодежной в Краснокамске. К мужчине подошел молодой человек, представился по имени и предложил составить компанию. Краснокамец согласился и через какое-то время пригласил нового знакомого в гости, чтобы продолжить распитие алкоголя в более комфортных условиях. К этому времени молодой человек уже понял, что хозяин квартиры является инвалидом по зрению и абсолютно его не видит, однако с удовольствием принял предложение.
Добравшись до дома на такси, приятели продолжили застолье на кухне. В какой-то момент фигурант зашел в комнату, где увидел телевизор. Тогда он решил похитить его и продать. Тут же в комнате он обнаружил большую клетчатую сумку, в которую сложил телевизор, а также несколько флеш-карт, бритвенный станок и электрическую бритву и потихоньку, чтобы его никто не заметил, ушел.
Хозяин жилища лег спать. И только утром, когда хотел включить телевизор, понял, что его украли. Мужчина обратился за помощью в полицию.
Оперативникам быстро установили личность злоумышленника, а также место сбыта похищенного. Телевизор был изъят и возвращен законному владельцу.
Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.