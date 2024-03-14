Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Пермяки обеспокоены обустройством набережной Камы на участке от торгового центра «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы». Работы здесь уже начались, ранее обратили внимание журналисты 59.ru.
Из проектной документации, разработанной ООО «Проектная фирма „ОРТА“», следует, что будут вырублены практически все деревья и кустарники — либо из-за санитарного состояния, либо из-за проектного решения. В итоге из 12,37 тыс. кв. м зеленых насаждений по санитарному состоянию будут удалены более 11,72 тыс. кв. м. «Общее количество деревьев согласно ведомости обследования — 419 шт. Из них подлежащих сносу — 389 шт.», — говорится в тексте ведомости дендрологического обследования.
Пермяк, член консультативного совета по экологии при замглавы города Алексей Хорошев создал сообщество «ВКонтакте», в котором рассказал, что будет добиваться изменения проекта. «У меня злость и недоумение, — зачем нужно было лицемерные опросы устраивать о сохранении зеленых насаждений, если по факту всё в бетон закатывается! В прибрежной части все деревья сносят!», — пишет он. Пермяк просит остановить снос деревьев, доработать проект и поднять вопрос об ошибках и нарушениях при проектировании общественных пространств на природных территориях.
Также Алексей просит экспертов оценить правомерность массовой рубки деревьев на набережной. В беседе с корреспондентом Properm.ru он рассказал, что просит о внеочередном заседании консультативного совета по экологии при замглавы города. Члены «Союза ландшафтных архитекторов и дизайнеров Прикамья» направили мэру Перми Эдуарду Соснину соответствующее письмо, ответ пока не поступил.
В пресс-службе администрации Перми объяснили Properm.ru, что снос деревьев продиктован результатами комиссионного обследования зеленых насаждений. Оно проводилось на стадии проектирования и перед началом работ. Во время обследования зафиксированы растения, подлежащие сносу, в том числе по санитарному состоянию. В мэрии говорят, что подрядчик вырубит старые и больные деревья.
Интересно, что чиновники говорят о максимальном сохранении существующих деревьев, ведь это следует из проекта обустройства набережной. По информации властей, часть деревьев обновят согласно планировочным решениям. Взамен на территории сквера произведут компенсационные посадки 104 деревьев и 6 388 кустарников. Общая площадь озеленения составит более 6 тыс. кв. м — Properm.ru обратили внимание, что это почти в два раза меньше, чем было до проведения работ по благоустройству.