Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной

Пермяк, член консультативного совета по экологии при замглавы города Алексей Хорошев создал сообщество «ВКонтакте», в котором рассказал, что будет добиваться изменения проекта. «У меня злость и недоумение, — зачем нужно было лицемерные опросы устраивать о сохранении зеленых насаждений, если по факту всё в бетон закатывается! В прибрежной части все деревья сносят!», — пишет он. Пермяк просит остановить снос деревьев, доработать проект и поднять вопрос об ошибках и нарушениях при проектировании общественных пространств на природных территориях.