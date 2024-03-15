Беспилотники ночью атаковали Калужскую область

Telegram-канал Baza пишет, что атака ВСУ планировалась на нефтехимическое предприятие «Первый Завод», которое занимается переработкой нефти и реализует товарную нефть как в России, так и за рубежом. Атака длилась примерно 30 минут, один из беспилотников задел трубу, и начался пожар. Возгорание локализовали.