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Ночью 15 марта беспилотники атаковали Калужскую область

Беспилотники ночью атаковали Калужскую область

15 марта 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney

Ночью 15 марта беспилотники атаковали Калужскую область

По информации властей, никто не пострадал.

Над Калужской областью сегодня ночью подавлены системами ПВО четыре беспилотника. По словам губернатора, в результате никто не пострадал и не погиб. На месте работают оперативные службы, пишут «Новые известия».

Telegram-канал Baza пишет, что атака ВСУ планировалась на нефтехимическое предприятие «Первый Завод», которое занимается переработкой нефти и реализует товарную нефть как в России, так и за рубежом. Атака длилась примерно 30 минут, один из беспилотников задел трубу, и начался пожар. Возгорание локализовали.

Ранее на этой неделе, 13 марта, под атаку дронов попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия был пожар.

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#Происшествия#Общество#Военная операция на Украине#Сво
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