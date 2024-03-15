Беспилотники ночью атаковали Калужскую область

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Над Калужской областью сегодня ночью подавлены системами ПВО четыре беспилотника. По словам губернатора, в результате никто не пострадал и не погиб. На месте работают оперативные службы, пишут «Новые известия».
Telegram-канал Baza пишет, что атака ВСУ планировалась на нефтехимическое предприятие «Первый Завод», которое занимается переработкой нефти и реализует товарную нефть как в России, так и за рубежом. Атака длилась примерно 30 минут, один из беспилотников задел трубу, и начался пожар. Возгорание локализовали.
Ранее на этой неделе, 13 марта, под атаку дронов попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия был пожар.