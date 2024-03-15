Большинство россиян признались, что учатся готовить по роликам из соцсетей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В опросе приняло участие около 3000 пользователей из разных регионов страны, пишет 360tv.ru.
Выяснилось, что 60% опрошенных смотрели обучающие видео и читали подробные инструкции в тематических группах, у блогеров или в ленте новостей, где публикуются записи друзей. Дополнительно 38% респондентов сообщили, что они научились готовить благодаря советам и наставлениям от своих близких и друзей.
Что касается поиска новых рецептов, то 54% опрошенных искали их в социальных сетях, 22% экспериментировали, создавая собственные блюда, 18% использовали книги с рецептами, а 6% опрошенных не приготовили новые блюда вообще.