Большинство россиян признались, что учатся готовить по роликам из соцсетей

Выяснилось, что 60% опрошенных смотрели обучающие видео и читали подробные инструкции в тематических группах, у блогеров или в ленте новостей, где публикуются записи друзей. Дополнительно 38% респондентов сообщили, что они научились готовить благодаря советам и наставлениям от своих близких и друзей.