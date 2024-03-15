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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Большинство россиян признались, что учатся готовить по роликам из соцсетей

15 марта 2024, 07:41
Большинство граждан России заявили, что изучают приготовление еды с помощью видеороликов, которые они находят в социальных сетях. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «Одноклассниками» и Lady Mail.ru.

В опросе приняло участие около 3000 пользователей из разных регионов страны, пишет 360tv.ru.

Выяснилось, что 60% опрошенных смотрели обучающие видео и читали подробные инструкции в тематических группах, у блогеров или в ленте новостей, где публикуются записи друзей. Дополнительно 38% респондентов сообщили, что они научились готовить благодаря советам и наставлениям от своих близких и друзей.

Что касается поиска новых рецептов, то 54% опрошенных искали их в социальных сетях, 22% экспериментировали, создавая собственные блюда, 18% использовали книги с рецептами, а 6% опрошенных не приготовили новые блюда вообще.

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