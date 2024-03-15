Был на СВО несколько месяцев. В Пермском крае простились с 30-летним военным

Во время специальной военной операции был убит Кирилл Балдин, с ним простились в начале марта, сообщает глава Суксунского округа Вера Бунакова. По ее словам, военный отправился на СВО по контракту в декабре 2023 года. Возраст участника СВО Бунакова не сообщила.