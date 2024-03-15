Был на СВО несколько месяцев. В Пермском крае простились с 30-летним военным

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Во время специальной военной операции был убит Кирилл Балдин, с ним простились в начале марта, сообщает глава Суксунского округа Вера Бунакова. По ее словам, военный отправился на СВО по контракту в декабре 2023 года. Возраст участника СВО Бунакова не сообщила.
Из открытых источников удалось узнать, что мужчина родился 26 января 1994 года. Был убит 16 февраля 2024 года.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точных сроков ее завершения нет — она прекратится в момент достижения всех поставленных целей.