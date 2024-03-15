Что делать пермякам, если из крана вдруг потечет зеленая вода

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Пермский филиал «Т Плюс» с понедельника, 18 марта, начнет плановую проверку тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального вещества-маркета «Уранин-А». Об этом сообщают в компании.
«Уранин-А» окрашивает жидкости в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки. Также с помощью вещества, которое называют абсолютно безопасным, проверяется состояние внутридомового оборудования.
С 18 марта проверка начнется в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6 (Свердловский район), Пермской ТЭЦ-9 (Индустриальный, Ленинский, Дзержинский районы) и Пермской ТЭЦ-14 (Кировский район).
Жители могут обнаружить «зеленую воду» в период до 1 апреля. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.