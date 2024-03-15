Дело пермского рехаба «Титан» вернулось в суд с длящимся преступлением

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Пермский краевой суд вновь приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении десяти организаторов реабилитационного центра «Титан». 19 мая судья Андрей Кузнецов в предварительном заседании рассмотрит ходатайство адвокатов обвиняемых. По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, защита вновь намерена обратиться с заявлением о рассмотрении дела в коллегии присяжных заседателей.
Судя по информации из картотеки суда, теперь дело перестало быть многоэпизодным. Всем десятерым обвиняемым вменяется одно длящееся преступление — похищение людей группой лиц по предварительному сговору (ст. 126 ч. 3 п., а УК РФ) на протяжении всего времени работы в центре «Титан». Консультанту по химическим зависимостям рехаба Андрею Рязанову вменяется зависимостям вменяется еще одно длящееся преступление — лишение людей свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ).
23 августа прошлого года председатель судебного состава по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции Пермского краевого суда Олег Ахматов принял неожиданное решение. Дело было возвращено в прокуратуру. Изучив дело, он указал на необходимость изменить обвинительное заключение в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По его мнению, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших.
Кроме того, при первом рассмотрении дела на предварительных слушаниях все десять обвиняемых отказались от заявленного ранее ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных. Фигуранты дела обвиняются в в похищении людей в составе организованной группы, а также в незаконном их удержании (ст.126 ч.3 п., а УК РФ, ст. 127 ч.3 УК РФ).
Позднее они пытались оспорить это решение, но Четвертый апелляционный суд отказал и дело вернулось в прокуратуру на переквалификацию на более тяжелый состав преступления.
Обвинение предъявлено организаторам «Титана», это Денис Клобуков — директор центра, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалев, специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко. Также среди обвиняемых сотрудники центра Андрей Крупнин и Илья Ашлапов — консультанты по авитальной активности, Максим Миков — специалист по химической зависимости и Рамиль Димухаметов, он работал программным руководителем клиники «Титан» еще в период, когда ей руководил уехавший из страны несколько лет назад доктор Юрий Вагин.
Пострадавшими по делу проходят 12 пациентов «Титана». По информации журналиста Properm.ru, среди них есть люди с зависимостями от алкоголя, наркотиков и азартных игр, а также и те, кому такие медицинские диагнозы установлены не были. По материалам уголовного дела, людей удерживали без видимой причины в реабилитационном центре. Никто из них не был признан недееспособным, однако не мог покинуть помещение «Титана» в Пермском районе по собственному желанию.
Следствие утверждает, что в 2018–2022 годах под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и других форм зависимости, получали незаконную прибыль.
Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения. Тем временем реабилитантам, помещенным в центр, должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний в области выявления, лечения и профилактики заболеваний, действовали без применения официально проверенных методик лечения.