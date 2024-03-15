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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Диетолог назвал главные источники коллагена

Диетолог назвал главные источники коллагена

15 марта 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
Наличие достаточного количества белка в организме замедляет процесс старения.

Коллаген улучшает состояние кожи и укрепляет здоровье кишечника. Однако с возрастом его становится меньше, так как организм снижает выработку коллагена. Это приводит к появлению морщин. Эксперт по питанию Кайл Кроули рассказал Express, какие главные источники белка можно добавить в свой рацион, пишут «Новые известия».

Коллаген — это основной компонент соединительной ткани у млекопитающих. Он обеспечивает прочность и эластичность костей, сухожилий, сосудов, хрящей и кожи в человеческом организме.

Коллаген содержится в костном бульоне. Кроме того, в бульоне есть и пробиотики, помогающие улучшить работу кишечника. Также белок есть в курином мясе — и кожа, и соединительные ткани содержат большое его количество. Кроме того, куриное мясо способствует росту мышц, так как в нем мало калорий.

Диетологи отмечают, что источником коллагена является и рыба, только в ней есть морской коллаген. Он усваивается организмом гораздо быстрее. А для вегетарианцев и веганов рекомендуются продукты, богатый витамином С, помогающим организму вырабатывать коллаген. В их число входят цитрусовые, помидоры, орехи, цельное зерно, ягоды и чеснок.

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#Общество#Еда#Питание
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