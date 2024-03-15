Диетолог назвал главные источники коллагена

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Коллаген улучшает состояние кожи и укрепляет здоровье кишечника. Однако с возрастом его становится меньше, так как организм снижает выработку коллагена. Это приводит к появлению морщин. Эксперт по питанию Кайл Кроули рассказал Express, какие главные источники белка можно добавить в свой рацион, пишут «Новые известия».
Коллаген — это основной компонент соединительной ткани у млекопитающих. Он обеспечивает прочность и эластичность костей, сухожилий, сосудов, хрящей и кожи в человеческом организме.
Коллаген содержится в костном бульоне. Кроме того, в бульоне есть и пробиотики, помогающие улучшить работу кишечника. Также белок есть в курином мясе — и кожа, и соединительные ткани содержат большое его количество. Кроме того, куриное мясо способствует росту мышц, так как в нем мало калорий.
Диетологи отмечают, что источником коллагена является и рыба, только в ней есть морской коллаген. Он усваивается организмом гораздо быстрее. А для вегетарианцев и веганов рекомендуются продукты, богатый витамином С, помогающим организму вырабатывать коллаген. В их число входят цитрусовые, помидоры, орехи, цельное зерно, ягоды и чеснок.