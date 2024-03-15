Диетолог назвал главные источники коллагена

Коллаген содержится в костном бульоне. Кроме того, в бульоне есть и пробиотики, помогающие улучшить работу кишечника. Также белок есть в курином мясе — и кожа, и соединительные ткани содержат большое его количество. Кроме того, куриное мясо способствует росту мышц, так как в нем мало калорий.