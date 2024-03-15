Директор группы «Пилот», поддерживающей СВО, объяснил отмену концерта в Перми

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
Директор рок-группы «Пилот» Даниил Петровский объяснил причину отмены концерта в Перми. По его словам, это связано с гастрольным графиком. Выступление перенесли по инициативе группы: «У нас нет никаких проблем. Так сложился гастрольный график, что группе нужно быть в Санкт-Петербурге», — рассказал Петровский изданию НСН.
Концерт должен был состояться в Перми 14 марта, но его перенесли на 19 октября. В концерт-холле «Свобода» не уточняли причину переноса.
15 марта музыканты должны выступить в Кирове в рамках российского тура с альбомом «Джоконда». После начала СВО солист Илья «Черт» Кнабенгоф говорил, что группа поддерживает специальную военную операцию. По его словам, никого не устраивает, что Россия является сильной страной, поэтому ее хотят победить.