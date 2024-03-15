Директор группы «Пилот», поддерживающей СВО, объяснил отмену концерта в Перми

Директор рок-группы «Пилот» Даниил Петровский объяснил причину отмены концерта в Перми. По его словам, это связано с гастрольным графиком. Выступление перенесли по инициативе группы: «У нас нет никаких проблем. Так сложился гастрольный график, что группе нужно быть в Санкт-Петербурге», — рассказал Петровский изданию НСН.