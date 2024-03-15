ЕР внесет в народную программу поручения из послания президента

Отмечается, что все блоки народной программы «Единой России» должны быть дополнены. Например, программа по капитальному ремонту школ, которая уже позволила отремонтировать более четырех тысяч образовательных объектов, будет продлена и будет включать также детские сады, колледжи и общежития вузов. Также произойдет корректировка раздела «Хорошая работа — достаток в доме», который синхронизируют с нацпроектом «Кадры».