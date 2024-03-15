ЕР внесет в народную программу поручения из послания президента

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
На заседании программной комиссии Медведев отметил, что партия разработает инициативы, связанные с реализацией новых национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». «Единая Россия» намерена активно работать над разработкой ключевых программ развития страны, передает mkset.ru.
Медведев поручил ответственным за социальные положения народной программы предложить меры, касающиеся выполнения указа о поддержке многодетных семей. Также партия должна скоординировать действия профильных ведомств для создания платформ помощи гражданам любой возрастной группы в поддержании их здоровья. Совместно с Минтрудом России будут разработаны инициативы по улучшению системы оплаты труда работников бюджетной сферы. ЕР предлагает внедрить эти изменения в отдельных регионах в тестовом режиме.
Другим важным направлением работы партии является участие в обновлении налоговой системы.
Отмечается, что все блоки народной программы «Единой России» должны быть дополнены. Например, программа по капитальному ремонту школ, которая уже позволила отремонтировать более четырех тысяч образовательных объектов, будет продлена и будет включать также детские сады, колледжи и общежития вузов. Также произойдет корректировка раздела «Хорошая работа — достаток в доме», который синхронизируют с нацпроектом «Кадры».
Разработка нацпроекта «Семья» будет осуществляться партией совместно с правительством. Также планируется создать комплексную программу по охране материнства и здоровья детей.
На следующий год по поручению президента запланирован запуск госпрограммы «Земский работник культуры». В этой работе ЕР предложила опираться на опыт регионов, где такие программы уже реализуются.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак уточнил, что почти по всем блокам народной программы поступили предложения. Было разработано более 100 новых показателей, и партия вместе с правительством и фракцией в Госдуме готовит необходимые изменения в законодательстве для оперативной реализации решений президента, сообщает сайт партии ER.RU.