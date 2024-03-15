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Еще один турецкий лоукостер готов выполнять рейсы Пермь-Анталья

Еще один турецкий лоукостер готов выполнять рейсы Пермь-Анталья

15 марта 2024, 08:57
Фото: 1MI
Corendon Airlines с конца мая запускает чартеры на курорты

Турецкий лоукостер Corendon Airlines с конца мая запускает чартерные рейсы из Перми в Анталью. Билеты на самолёт продаются в составе туристических пакетов от оператора FUN&SUN. Первый рейс должен состояться 22 мая, обратили внимание в РБК-Пермь.

Авиакомпания запланировала вылеты из Большого Савино два раза в неделю: по средам и субботам. Полётная программа рассчитана до конца октября. Время в пути составит 5 часов 25 минут, обратно — 4 часа 55 минут. На маршрут поставлены воздушные лайнеры Boeing 737-800.

С 21 апреля туроператор Anex запланировал чартерную программу из Перми в Турцию. Полетная программа в Анталию с авиакомпанией Azur Air на данный момент указана только на три рейса, до начала мая. Информация об этом появилась на сайте пермского аэропорта «Большое Савино» в феврале.

Чартерные рейсы в курортный город были приостановлены осенью прошлого года, в завершение бархатного сезона. Этой весной пассажиропоток будет осуществляться на Boeing-757. Стоимость такой поездки на двоих начинается от 134 тыс. рублей за шесть ночей.

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