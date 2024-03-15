Из-за черного усача несколько стран остались без пермских пиломатериалов

Из Пермского края предотвращен вывоз более 2,9 тыс. куб. м. зараженного пиломатериала. Древесные материалы были предназначены для поставки в Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Казахстан. Об этом сообщил Россельхознадзор по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю.