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Из Прикамья остановлен вывоз около 3 тысяч кубометров зараженного пиломатериала

Из-за черного усача несколько стран остались без пермских пиломатериалов

15 марта 2024, 05:57
Фото: 1MI

Из Прикамья остановлен вывоз около 3 тысяч кубометров зараженного пиломатериала

Сотрудниками лабораторной экспертизы были идентифицированы десять личинок большого чёрного елового усача и одна личинка малого черного елового усача.

Из Пермского края предотвращен вывоз более 2,9 тыс. куб. м. зараженного пиломатериала. Древесные материалы были предназначены для поставки в Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Казахстан. Об этом сообщил Россельхознадзор по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю.

В Осинском округе Прикамья 12 марта сотрудники Россельхознадзора провели досмотр 25 куб. м. пиломатериалов хвойной породы. Установлены повреждения древесины. Такие разломы характерны для карантинных вредителей рода Monochamus. Древесина должна была отправиться в Республику Казахстан.

Зараженность лесопродукции была подтверждена лабораторной экспертизой Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Так, были идентифицированы 10 личинок большого чёрного елового усача (Monochamus urussovi), 1 личинка малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnseus) в жизнеспособном состоянии.

По факту инцидента владельцу пиломатериала направлены предписывающие мероприятия об устранении выявленного нарушения в сфере карантина растений. Заражённая древесина должна быть обеззаражена или уничтожена.

За аналогичный период прошлого года из региона был предотвращен вывоз 100 куб. м. зараженной лесопродукции в Узбекистан.

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#Пермский край#Россельхознадзор#Прикамье#Казахстан#Узбекистан#Карантинные вредители#Monochamus#Лабораторная экспертиза#Усачи#Обеззаражение древесины
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