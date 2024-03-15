Из-за черного усача несколько стран остались без пермских пиломатериалов

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:06
Из Пермского края предотвращен вывоз более 2,9 тыс. куб. м. зараженного пиломатериала. Древесные материалы были предназначены для поставки в Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Казахстан. Об этом сообщил Россельхознадзор по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю.
В Осинском округе Прикамья 12 марта сотрудники Россельхознадзора провели досмотр 25 куб. м. пиломатериалов хвойной породы. Установлены повреждения древесины. Такие разломы характерны для карантинных вредителей рода Monochamus. Древесина должна была отправиться в Республику Казахстан.
Зараженность лесопродукции была подтверждена лабораторной экспертизой Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Так, были идентифицированы 10 личинок большого чёрного елового усача (Monochamus urussovi), 1 личинка малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnseus) в жизнеспособном состоянии.
По факту инцидента владельцу пиломатериала направлены предписывающие мероприятия об устранении выявленного нарушения в сфере карантина растений. Заражённая древесина должна быть обеззаражена или уничтожена.
За аналогичный период прошлого года из региона был предотвращен вывоз 100 куб. м. зараженной лесопродукции в Узбекистан.