Избирательные участки на выборах президента начали работать в Подмосковье

Более 780 тысяч жителей Подмосковья подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, что составляет около 13% от общего числа избирателей региона. Также 143 866 человек (почти 2,4%) выбрали для себя удобные избирательные участки по механизму «Мобильный избиратель».