Избирательные участки на выборах президента начали работать в Подмосковье

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 06:32
Кроме того, 57 избирательных участков оборудованы во временных местах нахождения граждан, включая больницы, военные части и СИЗО, пишет 360tv.ru.
Голосовать можно будет по стандартному графику с 8:00 до 20:00 часов, а также на временных избирательных участках, расположенных в подмосковных аэропортах Шереметьево и Жуковский.
На всех участках используются металлодетекторы для обеспечения безопасности. Для обеспечения легитимности выборов около 67% участковых избирательных комиссий (2668) оснащены видеокамерами, а на остальных имеется видеорегистрация. Также подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, включая 124 мобильных пункта, на случай непредвиденных ситуаций.
В связи с тем, что выборы пришлись на Масленичную неделю, возле всех 3928 участков будет проводиться культурные мероприятия в рамках Масленицы.
Более 780 тысяч жителей Подмосковья подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, что составляет около 13% от общего числа избирателей региона. Также 143 866 человек (почти 2,4%) выбрали для себя удобные избирательные участки по механизму «Мобильный избиратель».