Издевательство над пенсионеркой и исчезновение воробьев. Новости недели в Прикамье

Широкий резонанс получила история с видео, на котором парикмахерша кричит на пенсионерку и требует от нее убираться в салоне красоты. Выяснилось, что видео снято еще в прошлом году, однако следователи уже завели уголовное дело. Кроме того, на историю также отреагировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.