Издевательство над пенсионеркой и исчезновение воробьев. Новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Пермском крае за последние несколько лет резко сократилось число воробьев. Это происходит из-за влияния человека. В новых домах нет ниш, в которых могут жить воробьи, газоны стригут, не позволяя семенам созреть для питания птиц. Вдобавок, растения обрабатывают химикатами.
Сейчас в регионе обитают два вида воробьев — полевые и домовые.
В интернете появился приказ, якобы подписанный главой Минобороны Сергеем Шойгу о новой волне мобилизации в России. В документе сказано, что в РФ после выборов должна состояться мобилизация, в рамках которой за несколько месяцев на СВО должны забрать 300 тыс. человек.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал этот документ «полнейшим бредом». По его словам, никакой мобилизации не планируется.
Синоптики ГИС-центра ПГНИУ дали прогноз на вторую половину марта. По данным специалистов, холодных ночей, когда температура будет опускаться больше до показателей ниже -20˚, не ожидается.
В регионе прогнозируется потепление до +5˚ и выше. Кроме того, вторая половина месяца будет сухой.
Широкий резонанс получила история с видео, на котором парикмахерша кричит на пенсионерку и требует от нее убираться в салоне красоты. Выяснилось, что видео снято еще в прошлом году, однако следователи уже завели уголовное дело. Кроме того, на историю также отреагировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
По его словам, пенсионерку взяли на сопровождение специалисты краевого министерства труда и соцразвития.
Из Пермского края отправили партия семян продовольственного льна в Германию. При этом на фоне санкций ранее из Прикамья семена в Германию не отправляли. Отправку продукции контролировали сотрудники Россельхознадзора.
За первый квартал 2022 года из Прикамья в страны ЕС было отправлено 165 тонн семян льна, и 147 тонн семян гречихи. После начала спецоперации экспорт в страны ЕС сократили, а в Германию — прекратили.