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Киркоров набил татуировки в Китае

15 марта 2024, 06:40
Филипп Киркоров, известный певец, рассказал о своих новых татуировках, которые он сделал во время съемок в Китае для реалити-шоу «Сокровище императора».

Одна из татуировок представляет собой дракона, а на другой надпись «King». Киркоров поделился этой информацией в программе «Это нормально?» на ТНТ, пишет 360tv.ru.

Певец объяснил, что в Китае он пересмотрел свои ценности и решил сохранить память о своем пребывании там через эти татуировки. Обе татуировки находятся на его руках, и он признается, что после поездки в Китай он стал смотреть на жизнь по-новому.

Кроме того, во время шоу Киркоров заявил, что больше не планирует вступать в брак, но может сделать исключение для телеведущей Ольги Бузовой, готовый даже упасть на колени перед ней.

Недавно певец исполнил пародийную версию песни «Пять минут», в которой юмористически отразил свою ошибку, когда он попал на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой и понял, что оказался не в том месте.

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