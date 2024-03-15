Киркоров набил татуировки в Китае

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Одна из татуировок представляет собой дракона, а на другой надпись «King». Киркоров поделился этой информацией в программе «Это нормально?» на ТНТ, пишет 360tv.ru.
Певец объяснил, что в Китае он пересмотрел свои ценности и решил сохранить память о своем пребывании там через эти татуировки. Обе татуировки находятся на его руках, и он признается, что после поездки в Китай он стал смотреть на жизнь по-новому.
Кроме того, во время шоу Киркоров заявил, что больше не планирует вступать в брак, но может сделать исключение для телеведущей Ольги Бузовой, готовый даже упасть на колени перед ней.
Недавно певец исполнил пародийную версию песни «Пять минут», в которой юмористически отразил свою ошибку, когда он попал на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой и понял, что оказался не в том месте.