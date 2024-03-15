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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Ксения на фото — третья слева.

Компания «Аэрофлот» не пустила на борт участницу танцевальной группы DS Crew

15 марта 2024, 11:43
Фото: vk.com/ds_crew_official
Ксения на фото — третья слева.

«Аэрофлот» отказал в перелете участнице пермской танцевальной группы DS Crew

Девушке придется добираться до Барнаула около суток.

Ведущая солистка пермского танцевального коллектива DS Crew Ксения Фрайман не смогла улететь на выступление в Барнаул. Как пояснили в комментариях к посту в Telegram-канале сами танцоры, рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Несмотря на купленный билет и своевременное прибытие на регистрацию рейса, Ксении не хватило места на борту самолета.

«Без участия Ксении наш первый сольный концерт невозможен. Единственный вариант добраться из Перми в Барнаул — это самолет до Новосибирска с пересадкой в Москве, и дальше на машине до Барнаула. Такой путь преодолеет Ксения за сутки, чтобы концерт состоялся», — пишут участники DS Crew. Девушка не сможет оказаться на площадке раньше 21:00, поэтому начало концерта были вынуждены перенести.

Комментаторы под постом пожаловались, что тоже сталкивались с «овербукингом» — ситуацией, когда на рейсе оказалось больше пассажиров, чем мест на борту самолета. Некоторые авиакомпании намеренно продают немного больше билетов, чем запланировано, чтобы обезопасить себя от неявки некоторых пассажиров на рейс.

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#Общество#Пермь#Аэрофлот#Концерт#Танцы
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