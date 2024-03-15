Компания «Аэрофлот» не пустила на борт участницу танцевальной группы DS Crew

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ведущая солистка пермского танцевального коллектива DS Crew Ксения Фрайман не смогла улететь на выступление в Барнаул. Как пояснили в комментариях к посту в Telegram-канале сами танцоры, рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Несмотря на купленный билет и своевременное прибытие на регистрацию рейса, Ксении не хватило места на борту самолета.
«Без участия Ксении наш первый сольный концерт невозможен. Единственный вариант добраться из Перми в Барнаул — это самолет до Новосибирска с пересадкой в Москве, и дальше на машине до Барнаула. Такой путь преодолеет Ксения за сутки, чтобы концерт состоялся», — пишут участники DS Crew. Девушка не сможет оказаться на площадке раньше 21:00, поэтому начало концерта были вынуждены перенести.
Комментаторы под постом пожаловались, что тоже сталкивались с «овербукингом» — ситуацией, когда на рейсе оказалось больше пассажиров, чем мест на борту самолета. Некоторые авиакомпании намеренно продают немного больше билетов, чем запланировано, чтобы обезопасить себя от неявки некоторых пассажиров на рейс.