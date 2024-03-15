Компания «Аэрофлот» не пустила на борт участницу танцевальной группы DS Crew

«Без участия Ксении наш первый сольный концерт невозможен. Единственный вариант добраться из Перми в Барнаул — это самолет до Новосибирска с пересадкой в Москве, и дальше на машине до Барнаула. Такой путь преодолеет Ксения за сутки, чтобы концерт состоялся», — пишут участники DS Crew. Девушка не сможет оказаться на площадке раньше 21:00, поэтому начало концерта были вынуждены перенести.