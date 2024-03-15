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Лагерь «Огонёк-ПМ» под Пермью не откроется в 2024 году

Лагерь «Огонёк-ПМ» под Пермью не откроется в 2024 году

15 марта 2024, 05:33
Фото: со страницы «Огонек-ПМ» ВКонтакет
Как стало известно Properm.ru, детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ» не набирает летние смены в 2024 году.

Лагерь «Огонек-ПМ» в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа был закрыт на одну из смен в конце лета 2023 года по предписанию пожарных. Сайт лагеря не работает, в группе ВКонтакте последний пост оставлен в ноябре 2023 года, под ним — комментарии возмущенных родителей с требованием возврата денег за путевки. На сообщения Properm.ru представители лагеря в соцсети ответили, что, скорее всего, летняя кампания не начнется и не пройдет в этом году.

Кроме того, идет смена собственника, по информации Properm.ru. По данным СПАРК, данные о владельце, Игоре Новикове, недостоверны. Руководит учреждением Людмила Толстикова. В 2022 году выручка учреждения составила 36,4 млн рублей, а чистая прибыль — 3 млн рублей. Ежегодно сумма госконтрактов, получаемая лагерем, составляла примерно 1 млн рублей. В 2024 году налоговая подала исковое заявление с требованием признать банкротом лагерь «Огонек-ПМ». Сумма искового требования составляет 492,8 млн рублей.

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#Детский мир#Детский лагерь#Пожарные
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