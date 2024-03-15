Лагерь «Огонёк-ПМ» под Пермью не откроется в 2024 году

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Лагерь «Огонек-ПМ» в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа был закрыт на одну из смен в конце лета 2023 года по предписанию пожарных. Сайт лагеря не работает, в группе ВКонтакте последний пост оставлен в ноябре 2023 года, под ним — комментарии возмущенных родителей с требованием возврата денег за путевки. На сообщения Properm.ru представители лагеря в соцсети ответили, что, скорее всего, летняя кампания не начнется и не пройдет в этом году.
Кроме того, идет смена собственника, по информации Properm.ru. По данным СПАРК, данные о владельце, Игоре Новикове, недостоверны. Руководит учреждением Людмила Толстикова. В 2022 году выручка учреждения составила 36,4 млн рублей, а чистая прибыль — 3 млн рублей. Ежегодно сумма госконтрактов, получаемая лагерем, составляла примерно 1 млн рублей. В 2024 году налоговая подала исковое заявление с требованием признать банкротом лагерь «Огонек-ПМ». Сумма искового требования составляет 492,8 млн рублей.