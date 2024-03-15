Лагерь «Огонёк-ПМ» под Пермью не откроется в 2024 году

Лагерь «Огонек-ПМ» в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа был закрыт на одну из смен в конце лета 2023 года по предписанию пожарных. Сайт лагеря не работает, в группе ВКонтакте последний пост оставлен в ноябре 2023 года, под ним — комментарии возмущенных родителей с требованием возврата денег за путевки. На сообщения Properm.ru представители лагеря в соцсети ответили, что, скорее всего, летняя кампания не начнется и не пройдет в этом году.