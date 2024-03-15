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Медведев одолел Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

15 марта 2024, 07:31
Российский спортсмен Даниил Медведев одолел датского теннисиста Хольгера Руна на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

В результате матча, который завершился со счетом 7:5, 6:4, Медведев вышел в полуфинал турнира. Его следующим соперником станет американец Томми Пол, пишет 360tv.ru.

Стоит отметить, что Даниил Медведев уже достиг значительных успехов в своей карьере, став первой ракеткой мира в 2022 году и удерживая эту позицию в рейтинге ATP в течение 16 недель.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 марта и проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд соревнования превышает 9 миллионов долларов.

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