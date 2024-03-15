Мощный торнадо обрушился на несколько штатов в США

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В результате этих стихийных бедствий не менее трех человек погибли в штате Индиана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные правоохранительных органов, пишет 360tv.ru.
Согласно информации телеканала, трагедия произошла в округе Рэндольф. Полиция Огайо, Кентукки, Канзас и Теннеси также сообщила о серьезных последствиях, причиненных торнадо.
Инфраструктура пострадала от разрушений, пострадали дома, а жители населенных пунктов остались без электричества. Спасатели уже начали операцию поиска людей под завалами.