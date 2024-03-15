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Published Сегодня, 07:37

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Updated Сегодня, 07:40

Мощный торнадо обрушился на несколько штатов в США

15 марта 2024, 07:37
Вечером 14 марта сотрудники Метеорологической службы США зарегистрировали восемь торнадо в семи штатах.

В результате этих стихийных бедствий не менее трех человек погибли в штате Индиана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные правоохранительных органов, пишет 360tv.ru.

Согласно информации телеканала, трагедия произошла в округе Рэндольф. Полиция Огайо, Кентукки, Канзас и Теннеси также сообщила о серьезных последствиях, причиненных торнадо.

Инфраструктура пострадала от разрушений, пострадали дома, а жители населенных пунктов остались без электричества. Спасатели уже начали операцию поиска людей под завалами.

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